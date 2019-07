SANTORSO (VICENZA) – Un 18enne residente a Firenze era alla guida della sua Ford Fiesta quando nella tarda serata di ieri, lunedì 8 luglio, è rimasto coinvolto in un pauroso incidente stradale avvenuto in via Martiri della Libertà a Santorso in provincia di Vicenza, lungo la strada provinciale 350.

Secondo quanto ricostruito il ragazzo che era diretto a Schio, si è scontrato con un’Audi A5. Ora la polizia locale dell’Alto Vicentino dovrà riscontrare le cause dello schianto.

L’Audi era guidata da un 40enne di Asiago che è rimasto praticamente illeso. Secondo i primi rilievi, durante la manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, il 18enne è andato ad urtare contro l’Audi. A seguito dell’impatto la sua Ford Fiesta è finita fuori strada, urtando prima contro il guard-rail che ha divelto la cappotta dell’auto, per poi concludere la sua corsa su un terreno agricolo.

Il giovane è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Schio e poi preso in cura dal personale del 118, che lo ha stabilizzato permettendo così il trasporto in ospedale a Santorso. Qui, il ragazzo è stato dichiarato ferito grave anche se non in pericolo di vita.

Al 18enne sono state contestate le violazioni previste dal Codice della strada per aver effettuato un sorpasso in corrispondenza di curva ed intersezione e per non aver rallentato in quel tratto di strada. Ora, oltre alla sanzione amministrativa, ha dovuto subire l’immediato ritiro della patente di guida e e la decurtazione di 50 punti. Vista l’entità dell’incidente, ed anche per il fatto che si tratta di un neopatentato, al giovane è stata sospesa la patente.

Fonte: Il Gazzettino