Sara Caretto, 40enne ha un malore improvviso e muore durante vacanze a Londra

Sara Caretto: questo il nome della quarantenne morta a causa di un malore improvviso mentre era in vacanza con la sua famiglia a Londra.

Le prime notizie

La donna era in vacanza col marito, alcuni amici e i tre figli di 17, 14 e 10 anni per trascorrere qualche giorno di relax per le vacanze natalizie.

Sara Caretto viveva a Marcon, a Venezia. Il sindaco Matteo Romanello e la sua vice Carolina Misserotti hanno espresso il loro cordoglio ai familiari della donna.

Per ora sulle cause della morte, come racconta la cronaca locale, si sa poco o nulla.