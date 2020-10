Il miliardario iraniano Hormoz Vasfi fa causa a Sara Croce, la “bonas” di “Avanti un altro”: rivuole un milione di euro dopo la fine della loro relazione.

Tanti soldi, gioielli preziosi, casa in affitto, vacanze, ma anche una lavatrice, un lettore dvd e… le cialde del caffè: questa la lista di spese e regali di cui il milionario Hormoz Vasfi chiede risarcimento a Sara Croce.

Sara Croce, la Bonas di “Avanti un altro”, è chiamata infatti a rispondere in solido con la madre di una cifra che va oltre il milione di euro. Il motivo? “Aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”, questo si legge nell’atto ci citazione. L’imprenditore in questione è il magnate e petroliere Hormoz Vasfi.

Il Corriere della Sera riporta la lista: un gioiello di Bulgari da 50mila euro, un orologio e un bracciale Cartier da 34mila euro. Poi una casa in affitto in centro a Milano per poco più di 3mila euro al mese e una vacanza a Disneyland Paris per 7mila euro. Ma non solo. Si arriva fino alle spese più contenute, come una lavatrice, un lettore Dvd e addirittura alcune confezioni di cialde di caffè.

La difesa della bonas e la denuncia per stalking

I legali di Sara Croce intanto hanno depositato in Procura a Milano una denuncia querela per stalking. Nelle carte sarebbero raccolte le prove di 80 chiamate e 423 messaggi di “pressione” inviati da Vasfi alla mamma e allo zio di Sara Croce dopo la fine della storia.

In merito alla richiesta di risarcimento, l’avvocato della “bonas” spiega, che si è trattato di spese avvenute in libertà e per precisa volontà del milionario. E che la ragazza ha già restituito – scelta a cui non era tenuta – una Land Rover che aveva ricevuto in regalo per il suo compleanno. (Fonti Il Corriere della Sera e AdnKronos).