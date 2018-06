ROMA – Non è annegata Sara Luciani, la giovane di 21 anni trovata morta nel canale Muzza. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sara era scomparsa da Melzo (Milano) la sera di venerdì 8 giugno, dopo essere uscita in macchina col fidanzato Manuel Buzzini, di 31 anni, che poche ore dopo è stato trovato impiccato nel cortile di casa della nonna.

Sul corpo della ragazza, trovato solo due giorni fa, è stata eseguita l‘autopsia che al momento non ha chiarito tutti i dubbi. L’unico dato certo è che Sara non è morta per annegamento ma presumibilmente prima di finire in acqua. Si attendono ora i risultati degli esami tossicologici oltre a quelli di ulteriori accertamenti che potrebbero svelare l’esatta causa del decesso.

Il cadavere della giovane non presentava segni evidenti di traumi da armi o da strangolamento. L’ipotesi più accreditata è che Manuel Buzzini abbia ucciso la fidanzata e abbia poi spinto la propria auto con lei dentro nel canale. Ma resta il mistero sulla vettura che non è stata ancora ritrovata.

Un amico della coppia nei giorni scorsi ha raccontato agli investigatori di aver trascorso parte della serata assieme ai due e di aver consumato cocaina con Buzzini, ma di averli salutati prima che la tragedia si compiesse.