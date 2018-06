MILANO – E’ stata trovata morta Sara Luciani, la ragazza di 21 anni sparita da Melzo (Milano) venerdì sera dopo essere uscita con il fidanzato Manuel Buzzini, che poche ore dopo si è tolto la vita. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il cadavere di Sara galleggiava nelle acque del canale Muzza, all’altezza di Paulo, poco distante dalle griglie della centrale idroelettrica in cui domenica si era incastrato il paraurti della Golf su cui era stata vista l’ultima volta.

Il corpo è stato avvistato mercoledì 13 giugno da un passante, poco dopo pranzo. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno recuperato e stanno cercando ancora la vettura su cui si era allontanata venerdì sera assieme al fidanzato Manuel Buzzini. Al momento sembra dunque confermata l’ipotesi omicidio-suicidio: Manuel, operaio di 31 anni, avrebbe ucciso la ragazza e poi si è ucciso impiccandosi nel cortile del palazzo dove vive sua nonna, a Melzo.

L’autopsia ha confermato che sul corpo del giovane non ci sono segni di violenza o di colluttazione e un primo test ha evidenziato l’utilizzo di cocaina. Proprio a causa della droga, nel 2013 Manuel era entrato in una comunità di recupero ma era ufficialmente pulito da diverso tempo. Ancora sconosciute le cause del gesto e la dinamica della morte di Sara. Nei giorni scorsi un testimone aveva detto di aver visto una terza persona nella Golf su cui la ragazza è salita venerdì sera ma, secondo quanto raccolto dai carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda, si trattava di un amico che li avrebbe salutati poco dopo.