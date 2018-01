NOVARA – Sara Pasqual sarebbe morta per cause naturali. La donna di 45 anni, trovata senza vita nella sua stanza a Sozzago dal compagno Gabriele Lucherini, era in precarie condizioni di salute e le tracce di percosse trovate sul corpo non erano recenti. L’uomo, che in passato l’aveva picchiata, è indagato per omicidio preterintenzionale, ma i primi risultati dell’autopsia eseguita il 15 gennaio sul cadavere sembrano escludere l’omicidio.

Se i primi esiti dell’autopsia dovessero essere confermati, andranno riviste le accuse nei confronti dell’uomo. A trovare il corpo senza vita di Sara Pasqual, mercoledì mattina, era stato lo stesso Lucherini, dopo aver sfondato la porta della stanza in cui la donna aveva trascorso sola la notte. La sera prima i due avevano litigato, come accadeva spesso secondo i vicini di casa che avevano parlato di una “morte annunciata”.

Secondo alcune testimonianze, le violenze erano frequenti, ma la vittima aveva sempre riaccolto in casa l’uomo e, in alcune circostanze, lo aveva anche difeso. Interrogato a lungo dai carabinieri, l’uomo aveva negato le accuse e, in serata, la procura lo aveva indagato per omicidio preterintenzionale. Ora la svolta nelle indagini, con i primi risultati dell’autopsia. I periti incaricati dell’autopsia, per rendersi conto delle condizioni in cui viveva la coppia, hanno anche effettuato un sopralluogo sul luogo della morte.

Il sito Repubblica scrive che il corpo senza vita della donna è stato trovato proprio da Lucherini il 10 gennaio, che ha dato l’allarme e ha seguito i carabinieri in caserma, dove è stato indagato per omicidio: