Grave lutto per Sara Tommasi: è morta la mamma Cinzia Cascianelli, dopo aver lottato per anni contro una grave malattia. È stata l’ex showgirl a dare la notizia della sua scomparsa con un post su Instagram.

Sara Tommasi, la foto con la mamma su Instagram

L’ex showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla mamma, dedicandole parole di amore e riconoscenza: “Ciao mamma – ha scritto Sara Tommasi – sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa! Riposa in pace”.

Dopo il successo e il conseguente periodo buio, Sara Tommasi ha ripreso in mano la sua vita ed è riuscita a ricominciare da zero proprio grazie al sostegno della sua famiglia e della madre in particolare. Tanti i messaggi di cordoglio giunti a Sara Tommasi per la sua grave perdita.

Cinzia Cascianelli, chi era la mamma di Sara Tommasi

Cinzia Cascianelli è apparsa spesso in tv accanto alla figlia Sara Tommasi, nel periodo in cui l’ex showgirl ha iniziato a riprendersi.

La donna aveva raccontato di essere affetta dal morbo di Parkinson e di aver smesso di seguire la figlia nel momento in cui la malattia le impediva di aiutarla.

“Mi sono ammalata del morbo di Parkinson ed ho pensato più a me stessa”, ha detto nel 2012 a Così è la vita, con Lorella Cuccarini. “È stato un periodo difficile, lei avrà sofferto di questa cosa. Ho visto le stesse persone che l’hanno sfruttata, provare a riprenderla anche nel momento in cui Sara stava cercando di recuperare”.

Sara Tommasi, dal buio alla rinascita

Sara Tommasi, originaria di Narni, in Umbria, è laureata in Economia alla Bocconi di Milano, si è fatta conoscere in televisione come showgirl in vari programmi, tra cui Paperissima e Quelli che il calcio, Mi fido di te, partecipando anche a L’isola dei famosi nel 2006.

Poi la caduta, dopo i problemi personali affrontati, si è allontanata dal mondo dello spettacolo, quindi la rinascita grazie al sostegno della mamma, che si è poi ammalata, e il nuovo amore, con il suo manager Antonio Orso.

La coppia si è sposata a marzo 2021 con rito civile presso il Comune di Massa Martina, in provincia di Perugia. Alle nozze, per pochi intimi nel rispetto delle norme anti Covid, era presente anche mamma Cinzia