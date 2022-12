Caso Sara Tommasi. Secondo i giudici della Terza sezione penale del Tribunale di Salerno non ci fu violenza sessuale. Sono stati quindi assolti tutti gli imputati accusati di aver abusato della showgirl. La Tommasi aveva denunciato gli abusi nel 2012. I magistrati hanno però valutato che non vi fossero gli estremi per procedere.

Sara Tommasi, le accuse

L’attrice aveva affermato di essere stata convinta a recarsi in un agriturismo per partecipare a un set fotografico. Qui sarebbe stata prima drogata e poi stuprata. Ora sono stati assolti tutti gli imputati accusati. Il processo era iniziato nel 2013 e si è concluso solo ora dopo diversi stop e sospensioni. Entro 90 giorni usciranno le motivazioni dei giudici che hanno portato alla totale assoluzione di tutti gli imputati

La replica: “Accetto la sentenza anche se non la condivido. Non ero lucida”

“Non sono delusa della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno (…) perché, per quanto mi riguarda, è una situazione che fa – ormai da tempo – parte del mio passato. Comunque, ne prendo atto e, quale cittadina italiana, la accetto pur non condividendola. Il mio unico fine, era uscire da quel periodo negativo (nel quale era inserito anche quell’episodio) e, fortunatamente, ci sono riuscita. In quel periodo io non stavo bene e questo è un dato di fatto. Era palese che non fossi capace di intendere e di volere, tanto che fui sottoposta a un TSO. Come detto, non condivido perché, in quel periodo, sicuramente avevo bisogno di aiuto e non di essere coinvolta in quel generi di lavori”.

La Tommasi infine fa un bilancio della sua nuova vita. Ora è una donna sposata. A febbraio, la showgirl ha fra l’altro perso la madre che in questi anni l’ha aiutata tanto a lottare contro il suo bipolarismo: “Ora sono una donna nuova, cambiata, fiera di me stessa. Ho conosciuto l’Inferno e non mi è piaciuto. Ora voglio solo dimenticare il buio, preferisco vivere al sole”.

Forse dovresti anche sapere che…