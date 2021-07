Sardegna, controlli agli arrivi: in arrivo una nuova ordinanza per arginare i contagi (foto ANSA)

La Sardegna si appresta a ripristinare i controlli agli arrivi, in porti e aeroporti. Intervistata al Tg4 la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda ha anticipato che il governatore Christian Solinas si appresta a firmare una nuova ordinanza.

Nuova ordinanza in Sardegna: controlli agli arrivi

“Serve una stretta, pur senza ricorrere a estremismi perché la nostra è una Regione che punta sul turismo – ha spiegato Zedda – ma la prevenzione deve continuare, quindi anche il nostro presidente sta pensando ad un provvedimento per intensificare i controlli e ripartire con i tamponi anti Covid negli scali”.

Quindi un’ordinanza sul modello della Sicilia di Musumeci? “Sì, anche se sarebbe importante un’azione corale nazionale, ci deve essere una presa d’atto da parte di tutti per avere un comportamento unitario”.

Boom di contagi in Sardegna: tasso di positività sopra il 5%

Continuano ad aumentare i contagi in Sardegna: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 135 nuovi casi di positività, a fronte di 2.622 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è del 5,1%.

Si registra anche un nuovo decesso (1.493 in totale). I ricoveri ospedalieri: 48 pazienti in area medica (+6 rispetto al report precedente) e 1 in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.632 le persone in isolamento domiciliare e 53.627 (+15) i guariti. Sul territorio, dei 57.801 casi positivi complessivamente accertati, 15.287 (+70) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.793 (+42) nel Sud Sardegna, 5.204 (+10) a Oristano, 10.975 a Nuoro, 17.528 (+13) a Sassari.