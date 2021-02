Sardegna in zona arancione: mappa Ecdc aggiornata al 18 febbraio (Ansa)

Sardegna in zona arancione (unica regione italiana con la Val d’Aosta). L’Umbria e le province autonome di Trento e di Bolzano restano le uniche aree italiane ad alta incidenza di contagi da Covid 19, in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Sardegna in zona arancione, la mappa Ue aggiornata

La situazione non è cambiata dalla settimana scorsa, fatta eccezione per la Sardegna che si aggiunge alla Val d’Aosta come uniche regioni arancioni.

Nel resto d’Europa, il rosso scuro continua a coprire buona parte della Penisola iberica, il Sud della Francia, le regioni slovene al confine con l’Italia, la Repubblica Ceca, le aree limitrofe di Slovacchia e Germania, Lettonia, Estonia, Svezia meridionale.

Sabato scatta la vaccinazione degli ultaottantenni

Sta per cominciare la vaccinazione degli ultraottantenni in Sardegna. Le somministrazioni scatteranno sabato 20 febbraio nei 28 Comuni del Medio Campidano coinvolti per due giorni nella campagna di screening “Sardi e sicuri”.

L’Ats – spiega il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – ha appena inviato ai sindaci gli elenchi degli over 80. Tra sabato e domenica dovrebbero essere effettuati 3.500 vaccini. Chi decide di sottoporsi dovrà prima fare il tampone”.

Sardegna terz’ultima in Italia per somministrazione vaccini

Ma l’Isola, secondo la Fondazione Gimbe, è terz’ultima in Italia per somministrazione dei vaccini: la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo di inoculazioni (prima e seconda dose) è pari all’1,59%.

Intanto salgono a 40.538 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.