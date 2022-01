Sardegna in zona gialla da lunedì. Impennata di ricoveri nell’ultima settimana

Da lunedì 24 gennaio la Sardegna entra in zona gialla. L’ufficializzazione è stata appena comunicata dal Ministero della Salute alla Regione. Decisiva l’impennata dei ricoveri nell’ultima settimana.

I numeri degli ultimi giorni

L’occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid ha infatti superato la soglia di saturazione del 15% negli ultimi due giorni, come certifica il sito istituzionale dell’Agenas (16% il 19 gennaio e 17% ieri). Il limite del 10% dei posti letto Covid in terapia intensiva era già stato superato dal 6 dicembre e ora si attesa sul 15%. Anche l’incidenza dei casi è da tempo sopra i 50 per 100mila abitanti.

I numeri di oggi

I nuovi casi confermati di Covid sono 1.610 (+178) sulla base di 4.524 persone testate. Otto i morti: un uomo di 84 anni residente nella provincia di Sassari; un 88enne della provincia di Nuoro; 4 uomini e un donna, di 63, 79, 81, 95 e 68 anni, tutti residenti nella provincia del Sud Sardegna; un donna di 82 anni della provincia di Oristano. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23.578 tamponi: il tasso di positività sale dal 5,6 al 6,8 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 30, aumenta invece di 4 quello in area medica per un totale di 269 posti letto occupati da positivi. Sono infine 22.161 (+276) le persone in isolamento domiciliare.