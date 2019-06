NUORO – Tragedia sulle strade della Sardegna, dove una coppia di turisti svizzeri ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. E’ successo oggi, 19 giugno, intorno a mezzogiorno, lungo la Statale 129 a Dorgali, non lontano da dove la coppia alloggiava a Cala Gonone (Nuoro).

Marito e moglie, 59 anni lui, 54 lei, viaggiavano in sella ad una moto Triumph 1200 che si è scontrata in un frontale con un’auto. Scaraventati sull’asfalto, l’uomo è morto sul colpo, mentre la moglie è stata trasportata in codice rosso dall’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove poi è deceduta a causa delle condizioni gravissime.

Un’ambulanza medicalizzata del 118 ha trasferito al San Francesco anche il conducente dell’auto, una Mercedes, coinvolta nell’incidente mortale: l’uomo ha riportato fratture ma non è in pericolo di vita.

La polizia stradale di Nuoro, che ha effettuato i rilievi e sta ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di rintracciare i familiari delle vittime. (Fonte: Ansa, Agi)