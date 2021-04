Sardegna, Italia? Da senza Covid a tutto Covid. Errare è umano, rifarlo pure

Sardegna, Italia? Sardegna dal primo di marzo al 12 aprile, il tempo di esser felicemente proclamata Zona Bianca per poi diventare in poco più di un mese Zona Rossa. Italia che diventa Zona Gialla il 26 aprile 2021 e scivola sullo stesso piano inclinato? Passare da senza Covid a tutto Covid per via di molteplici errori praticati in regime di consenso generale. Davvero può toccare all’Italia tutta una parabola come quella vissuta in Sardegna?

Italia Covid: l’estate coprirebbe l’errore

Se anche i comportamenti di massa dovessero ripercorrere la sequenza degli errori osservati nella Sardegna Zona Bianca, l’estate coprirebbe almeno in parte le conseguenze di quegli errori. L’estate lima fino a smussarla la quantità dei contagi, l’estate è indulgente con gli errori umani che favoriscono il contagio. Ma sa essere anche molto punitiva l’estate: lascia che il contagio si pianti come semi nella terra, ad autunno Covid fa il suo raccolto. Ma in ogni caso d’estate pochi contagi o contagi in calo, dell’errore non ci accorgeremmo subito.

I vaccini antidoto alla parabola Sardegna

I vaccini, la gran differenza tra il marzo-aprile della Sardegna e il maggio-giugno dell’Italia. I vaccini che sono l’antidoto alla parabola Sardegna e che altra parabola già descrivono per l’Italia nel suo complesso. Buona parte della popolazione oltre gli 80 anni è vaccinata, non così quella tra i 70 e gli 80, quando queste fasce di popolazione saranno vaccinate calerà visibilmente il numero dei decessi. Differenza enorme.

Ma, a popolazione tra i 40 e i 50 anni a giugno sostanzialmente non vaccinata e popolazione sotto i 40 anni in cui si abbasserà di molto la disponibilità a vaccinarsi, i contagi continueranno e a un certo punto di fine estate invertiranno la curva con i decessi: ci si contagerà molto e si morirà relativamente poco. Fino all’autunno quando si misureranno i pesi, minimi o massimi che saranno, di tre entità.

Non vaccinati, errore Sardegna, velo estate

Numero dei non vaccinati, riproposizione a livello nazionale degli errori fatti in Sardegna e estate che fa velo: potranno ad autunno essere macigni o sassolini. Non c’è nessuna sicurezza dell’uno o dell’altro peso. Ma quali errori in Sardegna? Come si passa da 40 a 444 contagi al giorno, come si alimentano quasi da zero 157 focolai? Semplice: pranzi di gruppo, aperitivi di massa, giù la mascherina che non serve più e anche un diffuso e generale sentimento di adesso si può e anche riabbracciamoci che è finita…Errare è umano, rifarlo pure.