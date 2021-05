Sardegna resta arancione nonostante i dati: nell’ultima settimana diminuzione dei casi del 32,9%

La Sardegna si appresta a trascorrere la seconda settimana di fila in zona arancione. E’ ciò che si apprende da fonti di LeU vicine al ministro della Salute Roberto Speranza. Fonti riportate dall’agenzia Ansa.

La Sardegna, dunque, resterà in arancione nonostante i dati sul Covid 19 nell’Isola, come certificato anche oggi, giovedì 5 maggio, dalla Fondazione Gimbe, siano in netto miglioramento.

Sardegna resta in zona arancione. Tutti i numeri dell’ultima settimana

In particolare nell’ultima settimana quelli sui casi positivi per 100mila abitanti (1.020), sulla diminuzione di casi del 32,9% – la più alta in Italia – rispetto alla settimana precedente, sulla saturazione dei posti letto in area medica e intensiva (entrambi al 22%). Proprio alla luce dei buoni risultati due giorni fa in commissione Salute della Conferenza delle Regioni l’assessore della Sanità della Sardegna, Mario Nieddu, aveva proposto la revisione del sistema di classificazione a zone, “considerato che da tre settimane abbiamo numeri da zona gialla”. Proposta all’ordine del giorno ieri in Conferenza delle Regioni dove ha incontrato il favore degli altri governatori. Questo però non sarà sufficiente per passare in giallo da lunedì, visto che le ordinanze di Speranza hanno validità per 14 giorni. Domani il responso della cabina regia. Ma la Sardegna quindi con ogni probabilità resterà arancione.