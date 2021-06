Sardegna, vaccino boom: e la regione zona bianca aspira alla zona verde Ue come il Molise (foto Ansa)

La Sardegna in zona bianca aspira alla zona verde Ue grazie al calo dei contagio e al boom di richieste del vaccino anti Covid.

L’Isola, nel periodo relativo alla settimana 24 maggio-30 maggio, mostra un indice di trasmissibilità R(t) pari a 0.55, il secondo più basso d’Italia dopo il Molise (0.45) che è la prima regione verde d’Europa (meno di 25 casi per 100mila abitanti), secondo la nuova mappa stilata da Ecdc.

Anche la Sardegna però aspira a questo riconoscimento, visto che nella settimana presa in considerazione dal report i casi accertati sono stati 197 (-24,5% rispetto alla rilevazione precedente) e la prima parziale stima sui 100mila abitanti registra una forbice tra gli 11 e i 12 casi, con un calo dei focolai dell’84%.

Confermata la classificazione complessiva del rischio bassa e anche gli indici sotto soglia per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di medicina (8%) e terapia intensiva (6%).

Sardegna, vaccino boom: e aspira a diventare zona verde Ue

Intanto nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 48 nuovi contagi, a fronte di 1.870 tamponi eseguiti, per un tasso di positività del 2,5%. Si registrano tre nuovi decessi (1.471 in tutto).

Sono, invece, 122 (-5) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica; 13 (-1) i pazienti in terapia intensiva.

Sul fronte della campagna vaccinale, ieri sono state somministrate 15.550 dosi che portano a 942.294 le inoculazioni effettuate dall’avvio della campagna su 1.117.320 consegnate dalla struttura commissariale (l’84,3%).

Vaccino record in Sardegna con la Astranight

Inoltre si registra un record di dosi nei due hub vaccinali cagliaritani all’interno della Fiera con 3400 vaccini tra prime dosi e richiami di Pfizer, AstraZeneca e Moderna e grazie all’Astranight (dalle 19 alle 24) organizzato dall’Ats e nel quale sono stati vaccinati 1300 docenti delle scuole superiori e medie che hanno ricevuto la seconda dose.