Sardegna zona bianca dal 1° marzo, prima e sola in Italia. Da lunedì primo marzo passeranno in area arancione le Regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le Regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca.

Sardegna zona bianca dal 1° marzo, prima e sola in Italia. Basilicata e Molise rossa, Lombardia arancione

Lo prevedono le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. È intanto in corso il tavolo di confronto tra Ministero della Salute, Iss e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio.

La Sardegna è la prima Regione a passare in zona bianca. Un bellissima notizia, e incoraggiante anche per gli altri. Ora il rischio è che si ecceda diciamo così nei festeggiamenti.

Rt Sardegna più basso d’Italia (0,68)

Sono in corso trattative per consentire un ritorno graduale alla normalità. Si dovrebbe cominciare con le riaperture serali di bar e ristoranti.

Come ha fatto la Sardegna, qual è il suo sto epidemiologico? Rt più basso in Italia (0.68) con 29,47 casi per 100.000 abitanti. L’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale ha rilevato 70 nuovi casi, il tasso di positività è sceso all’ 1,7%.

I decessi ieri sono stati ancora alti, cinque. In calo tuttavia e sotto quota 250 il numero di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina. Invariato il numero di ricoverati nelle terapie intensive.