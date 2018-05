Sarego (Vicenza), bimba di tre anni cade dal terrazzo: è grave

SAREGO, VICENZA – Una bambina di tre anni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è caduta dal terrazzo e ora è in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio a Sarego, in provincia di Vicenza.

Secondo una prima ricostruzione la piccola, di origine africana, si sarebbe arrampicata sul parapetto del balcone non vista dalla mamma e da una sorella che erano in casa assieme a lei. Dopo essersi sporta è caduta da più di sette metri nel giardino del complesso residenziale.

I famigliari della piccola si sarebbero accorti solo in seguito della caduta e, disperati, hanno caricato in auto la piccola esamine per portarla all’ospedale di Arzignano. I medici hanno poi deciso, visto la gravità del caso, di trasportare la bimba al San Bortolo dove si trova in terapia intensiva.