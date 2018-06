SAREZZO (BRESCIA) – Brutto incidente a Sarezzo, in provincia di Brescia: un uomo di 42 anni, Stefano Piora, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] padre di due bambine, è morto nello schianto del suo quad a Ponte Zanano.

Giovedì 14 giugno intorno alle 14:30 Piora si trovava in sella ad un quad in Via Seradello a Ponte Zanano di Sarezzo quando si è schiantato contro un’auto che veniva in senso contrario.

Piora era appena uscito di casa per andare al lavoro al negozio Punto Natura di via dante quando, arrivato in un punto stretto della strada, è finito contro l’Opel Corsa che veniva in direzione opposta, ferma con la freccia per svoltare.

Scrive Brescia Today: