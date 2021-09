Sarmede (Treviso), scuolabus in fiamme per corto circuito alla batteria: era parcheggiato (foto Ansa)

Sarmede (Treviso), scuolabus in fiamme per corto circuito alla batteria: era parcheggiato. Il fatto è avvenuto nella giornata di oggi, in concomitanza con il rientro degli alunni a scuola, in presenza.

Sarmede (Treviso), scuolabus in fiamme mentre era parcheggiato

Come scrive trevisotoday.it, il tutto è avvenuto a Sarmede, in provincia di Treviso. In particolare, in un parcheggio di via dei Sarmati. Infatti quando lo scuolabus ha preso fuoco, non c’era nessuno a bordo. Il veicolo era stata parcheggiato. Quindi per fortuna non era in marcia e a bordo non c’erano né il conducente, né gli alunni.

Ma prima di essere parcheggiato, aveva svolto regolarmente il suo compito. Cioè aveva portato gli alunni a destinazione per il loro primo giorno di scuola. Per fortuna non è andato a fuoco mentre questo accadeva. Altrimenti si sarebbe potuti arrivare anche ad una tragedia. L’incendio è stato domato grazie al pronto intervento di ben due squadre dei vigili del fuoco (per le dimensioni del veicolo).

Sarmede (Treviso), ecco perché lo scuolabus è andato in fiamme

Secondo la ricostruzione di trevisotoday.it, l’incendio è stato causato da un corto circuito alla batteria dello scuolabus. Il mezzo ha iniziato a prendere fuoco poco dopo le 9. Quindi pochissimo dopo aver portato gli alunni a destinazione. Come detto, il mezzo si trovava in un parcheggio di via dei Sarmati, a Sarmede, in provincia di Treviso.

E’ stato decisivo il pronto intervento dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano Veneto che hanno operato in maniera coordinata. Ha presenziato alle operazioni dei vigili del fuoco anche il sindaco di Sarmede, Larry Pizzol.