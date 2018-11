SARNANO (MACERATA) – Incendio in una casa a Sarnano, in provincia di Macerata: ci sono due morti, madre e figlio, mentre il padre, disabile, è stato tratto in salvo dai soccorsi.

Il rogo è divampato la tra sabato e domenica 18 novembre in un’abitazione di due piani in campagna nel Comune di Sarnano.

I vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Ascoli Piceno, intervenuti attorno all’una di notte, sono riusciti a mettere in salvo una terza persona che si trovava nella casa ma per le altre due non c’è stato nulla da fare e sono state estratte già decedute. La moglie è stata ritrovata morta all’interno di un ripostiglio, mentre il figlio è stato portato fuori dai vigili del fuoco ancora vivo ma è deceduto poco dopo. L’uomo è stato ricoverato. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Si presume una causa non dolosa.