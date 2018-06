SARNO (SALERNO) – Colpito con una mazza di baseball alla schiena mentre tornava a casa in bici. Colpito da due giovani che, dopo il gesto, hanno anche esultato. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ quanto denuncia un giovane di 27 anni originario del Camerun ma da due anni residente a Sarno, in provincia di Salerno, dove ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari e, in passato ha anche giocato nella squadra di calcio Intercampania, in Prima categoria.

Il giovane, Gildas Landry Mvomo Dang, secondo quanto riferito all’Ansa dal suo avvocato Hilarry Sedu, ha raccontato agli agenti del commissariato di Sarno che la scorsa sera stava tornando in bici presso l’hotel in cui vive, ospite di un progetto Sprar, quando ha sentito un’auto avvicinarsi. Si è girato e ha notato un “braccio magro” che spuntava dal finestrino protendersi e una mano che teneva una mazza da baseball. A quel punto ha sentito un forte colpo alla schiena ed è rovinato sull’asfalto. “Mentre mi colpivano ho sentito solo un urlo tipo festeggiamenti sportivi o di entusiasmo”, ha detto alla polizia.

Il giovane è stato poi accompagnato dall’operatore della struttura in ospedale, dove gli sono state riscontrate contusioni all’emitorace e al fianco. Dopo il fatto, l’avvocato Hilarry Sedu, attivista e legale di numerosi immigrati e richiedenti asilo in tutta la regione, si è detto pronto ad assistere il camerunense.