ROMA – Saronno. Luca, l’unico sopravvissuto del tragico incidente in cui son morti tre giovani. Era il più grande della comitiva di amici, è l’unico sopravvissuto al tragico incidente di via Como a Saronno della notte tra sabato e domenica in cui tre suoi giovani amici hanno perso la vita. Luca Carro, 22 anni, è ricoverato al Niguarda di Milano, sedato, sotto choc: sa cos’è successo, ma non ha ancora messo a fuoco l’entità del dramma. Vuole solo dormire, racconta la fidanzata giunta al suo capezzale.

Ha un polmone in disordine, otto costole fratturate, è ancora presto per affrontare un doloroso recupero psicologico: c’era lui alla guida della Fiat Punto che avrebbe – secondo le prime ricostruzioni – azzardato un’improvvisa inversione di marcia causando lo schianto fatale con un camion che sopraggiungeva. In qualche modo dovrà metabolizzare il fatto di essere sopravvissuto agli amici, portando il peso di una responsabilità tremenda.

Erano tutti residenti a Rovello Porro, in provincia di Como, i tre ragazzi rimasti uccisi. Alessandro Masini, studente 16 enne, Matteo Carnelli, anche lui studente di 16 anni, e Davide Greco, studente di 21 anni. A guidare la Fiat punto a bordo della quale viaggiavano era un quarto giovane, anche lui poco più che ventenne, ora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano.