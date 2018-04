CAGLIARI – Misterioso incidente in Sardegna, a Sarroch, a pochi chilometri da Cagliari.

Nella notte tra martedì e mercoledì 11 aprile un’auto è uscita di strada, si è ribaltata in una scarpata, facendo un volo di quattro metri, e ha preso fuoco. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma a bordo dell’auto non è stato trovato nessuno. La dinamica dell’incidente non è affatto chiara.