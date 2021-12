Sartirana Lomellina, investita dal treno in stazione mentre attraversa i binari: Giuseppina Camussi muore a 61 anni (Foto Ansa)

Investita da un treno alla stazione di Sartirana Lomellina, paesino di 1500 abitanti in provincia di Pavia. E’ morta così una donna di 61 anni, Giuseppina Camussi, mentre cercava di attraversare i binari. Il dramma si è consumato poco dopo le 17 di lunedì 27 dicembre.

Ad urtare la donna un treno in transito che procedeva a bassa velocità. Dunque una tragica fatalità sembra all’origine della morte della donna, che non è morta sul colpo ma l’impatto col convoglio le ha procurato lesioni tali che a nulla è valso l’intervento dei soccorritori del 118.

Era stato chiesto anche l’intervento di due elicotteri, di Brescia e Alessandria, entrambi non disponibili per motivi tecnici. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Vigevano e personale della polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Investita dal treno a Sartirana Lomellina, al vaglio le telecamere di sorveglianza

Non ci sarebbero testimoni ma le prime risultanze farebbero propendere per un incidente. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di sicurezza dello scalo ferroviario.

La circolazione ferroviaria sulla tratta Mortara-Alessandria è stata momentaneamente sospesa per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi.

L’indebita presenza di pedoni sui binari rappresenta il 65% degli incidenti che coinvolgono treni: secondo i dati dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastruttire stradali e autostradali (Ansfisa) nel 2020 si sono contati 56 eventi di questo tipo come attraversamenti sui binari o il mancato rispetto del passaggio a livello.

Questi comportamenti incauti hanno causato solo nel 2020 37 morti e 21 feriti gravi.