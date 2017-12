LA SPEZIA – Un ragazzino di appena 11 anni è stato travolto da una porta in un campo di calcio a Sarzana, in provincia di La Spezia. Il piccolo è stato subito soccorso e portato all’ospedale Gaslini di Genova, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La Procura ora ha aperto un fascicolo per stabilire la dinamica del grave incidente avvenuto al campo Berghini.

Il sito del quotidiano La Nazione scrive che sono stati momenti di paura per tutti la sera de 6 dicembre intorno alle 19,30 quando la porta si è ribaltata e il bimbo è stato travolto:

“Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 19.30 l’allenamento della squadra giovanissimi della Tarros di cui fa parte anche il bambino ferito era di fatto concluso. L’allenatore della squadra Luigi Albino stava raccogliendo il materiale usato per la seduta quando si è voltato e ha visto il giovane calciatore a terra con la porta che gli era caduta addosso colpendolo al capo. A quel punto Albino è stato il primo a soccorrerlo. Quindi è stato chiesto l’intervento del 118 , è arrivata un’ambulanza della Pubblica assistenza di Santo Stefano Magra che l’ha trasportato,in un primo tempo al pronto soccorso dell’ospedale della Spezia, ma viste le sue condizione i medici del Sant’Andrea hanno deciso l’immediato trasferimento all’ ospedale Gaslini di Genova dove nella notte il bambino è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

SECONDO le informazioni che arrivano dal centro ospedaliero per i bimbi del capoluogo ligure le su condizioni sono in via di miglioramento, anche se la prognosi resta riservata. «Appena saputo dell’accaduto – dice il presidente della Tarros Gianfranco Pietrobono – sono subito corso all’ospedale della Spezia, sono rimasto in contatto per sapere le condizioni del ragazzo. Abbiamo vissuto momenti di grande tensione e paura, per fortuna le notizie che sono arrivate ieri pomeriggio dal Gaslini sono confortanti. Non so come sia accaduto l’infortunio e come la porta da gioco l’abbia colpito. L’allenatore Albino era voltato di spalle per raccogliere il materiale che viene usato per le varie sedute, appena si è reso conto dell’accaduto ha pensato solo a soccorrere il bimbo»”.