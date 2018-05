SASSARI – L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco. E per Alessandro Ortu, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] giovane di ventidue anni di Porto Torres, non c’è stato niente da fare.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 di domenica sulla strada statale Sassari-Alghero “della Nurra”.

All’ingresso della città, all’altezza del centro commerciale Globo, Alessandro, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua Seat Arona.

L’auto ha sbandato colpendo il basamento sul lato destro della carreggiata, quindi la barriera centrale in cemento e infine si è ribaltata e ha preso fuoco sotto il cavalcavia.

Alessandro è rimasto intrappolato nell’auto ed è morto carbonizzato.