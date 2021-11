Sassari, in pellegrinaggio a Medjugorje: 6 non vaccinati positivi e ricoverati (foto Ansa)

Tornano da Medjugorje e scoprono di avere il Covid. Sei persone sono state ricoverate nell’ospedale di Sassari dopo un pellegrinaggio in Bosnia. I sei fedeli, tutti over 60, rientrati in Italia la scorsa settimana, sono in condizioni definite serie dai medici.

Tra i 180 pellegrini si sono registrati oltre una decina di casi. Tutti sono residenti nei comuni dell’hinterland sassarese.

Quelli non ricoverati, che presentano lievi sintomi della malattia, si trovano in quarantena nelle loro abitazioni, in stretto contatto con i medici.

Il viaggio

Il viaggio, come ricostruito dal Corriere della Sera, è partito da Arzachena e si è svolto regolarmente. Il tutto, scrive il Corriere, “senza particolari precauzioni, nonostante la Bosnia sia uno degli stati segnalati per una terza ondata della pandemia particolarmente diffusa”.

Il rientro in Italia

Tornati in Sardegna il 28 i primi casi si sono registrati il 2 novembre.

“Una donna soltanto – si legge ancora sul Corriere – fra i contagiati, era già stata vaccinata, con due dosi. Positivo anche il marito, tuttavia sintomatico, e sottoposto all’isolamento nella sua abitazione. Il pellegrinaggio è stato organizzato da un’agenzia turistica specializzata in tour nei luoghi sacri in Europa e prevedeva un pacchetto completo, 5 giorni, trasferimenti, pernottamenti, escursioni di gruppo e pranzi”.