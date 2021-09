Sassari, incendio a Predda Niedda: in fiamme due capannoni, feriti due vigili del fuoco (foto ANSA)

Un vasto incendio, generato probabilmente da un corto circuito, nella zona industriale di Predda Niedda, a Sassari. Evacuato anche un Eurospin e altre attività limitrofe. Due vigili del fuoco intervenuti sul posto sono rimasti feriti in modo lieve.

Fiamme Paura a Predda Niedda per un incendio che, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 settembre, ha devastato due capannoni che si affacciano sulla strada 12: un deposito di pompe di calore e una fabbrica di candele. Il rogo è scoppiato nel capannone in cui si trovavano i condizionatori e poi si è propagato a quello accanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, la polizia e i carabineri, oltre a due mezzi del 118, che ha attivato il maxi presidio per le emergenze.

Feriti due vigili del fuoco

Due vigili del fuoco sono rimasti feriti in modo lieve a causa di alcune esplosioni avvenute nel deposito, per la presenza di bombole del gas usato per i condizionatori d’aria. La polizia ha fatto evacuare tutta la zona, compresi il supermercato Eurospin e Maury’s. Interessati dal rogo anche i cassonetti sul retro di Eurospin. Il Comune di Sassari ha attivato il Coc (centro operativo comunale) e sul posto è schierata la protezione civile.