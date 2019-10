SASSARI – Incidente mortale in Sardegna domenica 27 ottobre. A perdere la vita Agostino Galleu, 81 anni, storico titolare della Molini Galleu, conosciuto in zona come “il re della semola e del pane” di Ozieri (Sassari).

L’imprenditore era nell’auto guidata da Pietro Casula, medico di 71 anni, che si è scontrata frontalmente con un’altra vettura lungo la strada che porta ad Abbasanta, tra Benetutti e Bultei, vicino alle terme di Saturnino.

L’impatto è stato molto violento: per estrarre i tre uomini è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato sulle lamiere delle auto. Ma per Galleu non c’era più nulla da fare.

Feriti i conducenti delle due auto, il medico e un uomo di 41 anni, Giovanni Pinna. Per il primo, in gravi condizioni, è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in codice rosso a Sassari, mentre l’altro è stato portato in ambulanza al pronto soccorso vicino.

Ancora da stabilire le cause dello scontro. Secondo quanto riferisce l’Unione Sarda, all’origine della tragedia potrebbe esserci un malore. (Fonti: La Nuova Sardegna, l’Unione Sarda)