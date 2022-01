Sassari, iniettata aria invece del vaccino anti Covid: via crucis per 10 cittadini sardi (foto Ansa)

In un hub vaccinale di Sassari, in Sardegna, c’è stata una svista piuttosto clamorosa. A dieci cittadini sardi, che avevano scelto di vaccinarsi con entusiasmo, non è stato iniettato il vaccino ma dell’aria. Se ne sono accorti più tardi gli operatori, la fiala era ancora piena: sono stati richiamati e si ripresenteranno al centro vaccinale nelle prossime ore.

Terza dose vaccino, errore madornale in un hub vaccinale di Sassari

Come racconta l’Unione Sarda, l’episodio è avvenuto in uno dei due hub vaccinali di Sassari, in Sardegna, dove in questi giorni si stanno somministrando le terze dosi ai cittadini locali.

Con dieci di loro, è stato commesso un errore abbastanza madornale. Invece di attingere dalla fiala con il vaccino, è stata iniettata a questi sventurati della semplice aria.

I dieci cittadini sardi non si sono accorti di nulla ma l’errore è stato individuato proprio dagli operati sanitari addetti alle vaccinazioni. Infatti si sono resi conto di come la fiala fosse ancora piena.

Aria invece del vaccino, dieci cittadini sardi dovranno tornare all’hub vaccinale

Il centralino di questo hub vaccinale di Sassari si è messo immediatamente in contatto con i cittadini sardi che in realtà non avevano ancora ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid ma della semplice aria.

Questi cittadini non dovranno fare una ulteriore fila ma verranno vaccinati immediatamente al momento del loro ritorno all’hub vaccinale di Sassari. Nessuna grave conseguenza per la loro salute ma certamente tanta perplessità.