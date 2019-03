SASSARI – Ha fatto irruzione in Questura armato di una bottiglia di vetro rotta e ha aggredito due agenti di polizia. Alì Mbye, 23 anni e originario del Gambia, è stato arrestato a Sassari nel pomeriggio di domenica 24 marzo. Il migrante era stato oggetto di un decreto di espulsione, dopo aver perso il permesso di soggiorno come profugo per aver commesso numerosi reati tra cui furti e spaccio di stupefacenti.

Secondo la ricostruzione, il migrante è entrato nella struttura di via Palatucci oltrepassando la sbarra dell’ingresso posteriore e si è diretto verso un gruppo di agenti della squadra mobile in borghese, armato del collo di una bottiglia di vetro. Due agenti hanno tentato di fermarlo e lui li ha aggrediti, ferendoli fortunatamente in modo lieve. Durante l’aggressione ai due agenti, riferisce l’Ansa, il giovane gambiano avrebbe inveito pronunciando frasi senza senso e non ha saputo spiegare la sua presenza in quel luogo vietato al pubblico, ma non avrebbe fatto alcun riferimento di matrice terroristica.

La notizia è stata diffusa dal ministro dell’Interno Matteo Salvini la sera di domenica: “Un gambiano 23enne, clandestino e con precedenti, ha fatto irruzione nella Questura di Sassari brandendo un coccio di bottiglia: ha ferito due poliziotti, fortunatamente in modo lieve, ed è stato neutralizzato. Nessuna tolleranza per i delinquenti che aggrediscono le forze dell’ordine, a cui rinnovo la mia stima e la mia solidarietà il nostro obiettivo ora è rispedire nel proprio Paese questo delinquente”.

La mattina di lunedì 25 marzo, il dirigente del sindacato di polizia Equilibrio e sicurezza, Giovanni Cabras, ha commentato l’accaduto e sottolineato come Mbye era già stato raggiunto da un ordine di espulsione mai eseguito: “La sua espulsione, deliberata dall’autorità di pubblica sicurezza era stata confermata dal Tribunale di Cagliari e già dal dicembre scorso sapeva ufficialmente dell’obbligo che aveva di lasciare l’Italia”.

Vincenzo Chianese, segretario generale del sindacato Es, ha aggiunto: “È assurdo che nel nostro Paese si possa omettere di rispettare le leggi senza che ci sia alcuna conseguenza concreta e che possa pensare di ferire un poliziotto immaginando che questo non porti alle giuste conseguenze. Ci aspettiamo che, dopo la convalida dell’arresto, l’espulsione diventi subito una misura reale e non solo virtuale. Episodi come questo dimostrano che è urgente accelerare le procedure per dotare tutte le pattuglie e tutti gli uffici di strumenti come il Taser”. (Ansa)