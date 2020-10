Sassari, nel centro di accoglienza dell’Hotel Pagi 60 migranti su 72 son positivi. Rivolta per strada.

Rivolta dei migranti in isolamento Covid al centro di accoglienza nell’hotel Pagi a Predda Niedda, alla periferia di Sassari. I 72 ospitati nella struttura, di cui 60 sono risultati positivi al Coronavirus, si sono ribellati contro l’isolamento. Chiedono di fare al più presto un secondo tampone.

Sassari, migranti positivi al Coronavirus, rivolta per strada

Hanno lanciato per strada oggetti, olio, vernice. Sul posto è intervenuta la polizia in tenuta antisommossa per riportare la situazione alla calma. Il clima è ancora teso e le forze dell’ordine sono ancora nel centro per tenere sotto controllo la protesta.

Sardegna, mai così tanti contagi

Mai così tanti contagi in Sardegna. Sono 157: 120 rilevati attraverso attività di screening e 37 da sospetto diagnostico. Fanno lievitare a 5.295 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell’Isola dall’inizio dell’emergenza.

Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano anche due decessi nel nord Sardegna, una donna e un uomo rispettivamente di 92 e 67 anni. Le vittime sono in tutto 168. In totale sono stati eseguiti 216.503 tamponi con un incremento di 2.466 test rispetto all’ultimo aggiornamento.

Sono invece 164 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+7 rispetto al dato di ieri), mentre 26 (+3) sono i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.710. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.180 (+114) pazienti guariti, più altri 47 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 5.295 casi positivi complessivamente accertati, 832 (+38) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 668 (+36) nel Sud Sardegna, 410 (+11) a Oristano, 788 (+36) a Nuoro, 2.597 (+36) a Sassari. (Fonte: Ansa)