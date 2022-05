Sassari, padre muore nel letto: il figlio lo veglia per sei giorni senza avvisare nessuno

Un uomo di 51 anni di Sassari ha vegliato per sei giorni il padre di 84 anni morto per cause naturali senza avvisare nessuno. L’uomo di 51 anni soffre da tempo di problemi psichici.

Macabra scoperta a Sassari, uomo di 51 anni continua a vegliare sul padre morto da oltre sei giorni

Un uomo di 51 anni con disturbi psichici per sei giorni ha tenuto in casa il padre 84enne morto per cause naturali, vegliandolo nel suo letto. Oggi una parente che si occupa di tenere in ordine l’appartamento ha fatto la macabra scoperta.

Arrivata nell’abitazione dei due, nel quartiere Monserrato a Sassari, ha chiesto al 51enne di chiamare il padre per sedersi insieme a tavola.

L’uomo è scoppiato a piangere e ha rivelato alla parente che l’anziano era morto da sei giorni, nel suo letto.

Uomo morto da sei giorni a Sassari, la Procura ha disposto l’autopsia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale che da un primo esame sul cadavere ha escluso una morte violenta.

La Procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma su cui sarà disposta l’autopsia. Al momento nessuna persona risulta iscritta sul registro degli indagati.