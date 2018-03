SASSARI – Uno studente di 16 hanno ha preso a calci il professore di educazione fisica che lo aveva rimproverato. L’uomo ha chiamato il 113 e si è recato in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 6 giorni. Lo studente, che frequenta l’Istituto Alberghiero di Sassari, è stato sospeso dalla scuola e segnalato alla Procura dei minori.

L’episodio è avvenuto nella scuola di via Cedrino. Il docente lo ha rimproverato perché con un fischietto il ragazzo disturbava la lezione in palestra e per tutta risposta lo studente lo ha preso a calci.

Il professore ha così chiamato la polizia per segnalare l’aggressione, ma non ha denunciato formalmente il 16enne. L’uomo è stato medicato, con lo studente che gli ha procurato lesioni guaribili in sei giorni di cure. I poliziotti, che hanno raccolto le testimonianze, hanno segnalato lo studente alla Procura dei minori, che deciderà se avviare un procedimento penale nei suoi confronti. La dirigenza scolastica dell’istituto alberghiero non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa, ma intanto il giovane sarò sospeso.