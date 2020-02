Sasso dal cavalcavia colpisce l’auto degli attori Fresi e Benvenuti

ROMA – In località San Pelino di Avezzano, un sasso lanciato da un cavalcavia sull’autostrada A25 ha colpito il parabrezza dell’auto su cui viaggiavano gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti.

Il vetro è andato in frantumi ed ha attenuto la caduta della pietra che è finita addosso ai due attori che però, fortunatamente, non hanno riportato ferite. L’auto era guidata da Benvenuti e procedeva in direzione Roma: i due attori erano di ritorno nella capitale dopo aver messo in scena a Gessopalena in provincia di Chieti lo spettacolo Don Chisci@tte.

Secondo una prima ricostruzione, la macchina è stata presa in pieno. Il conducente è riuscito a raggiungere la vicina stazione di servizio Montevelino Nord, nel Comune di Magliano dei Marsi in provincia de L’Aquila. Qui, Benvenuti e il collega hanno dato l’allarme.

Lo scorso 30 gennaio, un sasso di otto chili e un cartello stradale sono stati lanciati nella notte da un cavalcavia. Tutto è avvenuto sulla A4 Torino-Milano, nei pressi dell’uscita di Vicolungo. Per puro caso il sasso e il cartello stradale non hanno colpito nessuna auto in transito. “Ci annoiavamo, non sapevamo cosa fare” ha raccontato agli inquirenti una persona che è stata arrestata. Denunciato invece un minorenne anch’esso presente sul posto.

Fonte: Il Mattino