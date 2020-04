ROMA – Ladri tentano di investire un carabiniere, che alla fine spara due colpi contro la loro auto in fuga. Il militare per due volte ha rischiato di essere investito.

E’ successo nella notte a Sasso Marconi, in provincia di Bologna, intorno alle 2.30, durante un intervento dei militari per un furto in un supermercato in via dell’Orologio.

Tre banditi, con il volto coperto da passamontagna, sono stati sorpresi dopo che avevano tentato di rubare la cassaforte e danneggiato le telecamere del sistema di sorveglianza, all’esterno.

I ladri, all’arrivo dei carabinieri, sono saliti sull’auto e hanno tentato di investire il militare, che ha sparato contro la vettura. Non risultano, al momento, esserci feriti. E’ intervenuta anche il reparto investigazioni scientifiche per i rilievi.

Rimini: forza posto di blocco e urla “Sono positivo”

Dopo aver forzato un blocco stradale, è fuggito ed è stato fermato dai carabinieri solo dopo una colluttazione durante la quale continuava a gridare: “Sono positivo al virus”.

Era successo in provincia di Rimini, tra Cattolica e Misano, dove un brasiliano di 32 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma il magistrato non ha applicato la misura cautelare per motivi igienico sanitari.

Ora si trova all’ospedale Ceccarini di Riccione: quando è arrivato aveva oltre 38 di febbre ed è stato sottoposto al tampone. Tre carabinieri, riporta la stampa locale, sono rimasti feriti. Insieme all’uomo, in auto, c’era la madre. (Fonte Ansa)