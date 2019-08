PESARO-URBINO – Lutto nel mondo del basket. E’ morto in un incidente stradale Gianluca Del Monte, 61 anni, ex giocatore di basket degli anni ’80. Del Monte nel corso della sua carriera ha vestito le maglie della ex Scavolini Pesaro (ora Vuelle Pesaro) per 229 partite dal 75/76 all’84/85 (nono posto all-time della speciale graduatoria delle presenze assolute in biancorosso) e della Pallacanestro Senigallia nella stagione 1988/1989. Con la Scavolini vinse una Coppa delle Coppe nel 1983 e un Coppa Italia nel 1985. La sciagura si è consumata ieri pomeriggio, 27 agosto, intorno alle 16, a Sassocorvaro, lungo la Fogliense.

Per cause al vaglio ai Carabinieri, la Ford Fiesta sulla quale viaggiava l’ex cestista si è schiantata contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. Il conducente del camion, di 60 anni di Urbino, ha affermato di non aver potuto evitare l’impatto. Del Monte è morto sul colpo. Il 61enne lascia tre figli. (fonte IL RESTO DEL CARLINO)