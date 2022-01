Incidente Sassuolo, scontro tra camion e scooter in via Ancora: morto 16enne

Sassuolo, scontro tra camion e scooter in via Ancora: morto 16enne (foto d’archivio Ansa)

Una ragazzo di 16 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 8 di oggi, giovedì 27 gennaio, all’incrocio tra via Ancora, via Staffette Partigiane e via Henry Dunant a Sassuolo. Il 16enne, per cause ancora da accertare, col suo motorino si è scontrato frontalmente con un camion che proveniva dal senso opposto.

Inutili i soccorsi

Il 118 è intervenuto con ambulanza e automedica, ma per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dopo i tentativi di rianimazione, il medico ne ha constatato il decesso. Sul posto la Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi del caso chiudendo al transito via Ancora nel tratto compreso tra via Radici in Monte e via Vittime dell’11 settembre.

Chi era la vittima

La vittima, come racconta Sassuolo 2000, si chiamava Giuliano N. e risiedeva a Sassuolo.