ROMA – Savoia: Amedeo vince la causa con il cugino Vittorio Emanuele, potrà usare il cognome. Dopo una diatriba familiare, andata avanti molti anni, “la Corte d’Appello di Firenze ha sancito che potrò usare a piacimento il cognome Savoia, insieme o disgiunto, dal cognome Aosta”. A dirlo in un’intervista al Quotidiano Nazionale è lo stesso Amedeo d’Aosta dopo che l’8 gennaio scorso i giudici fiorentini si sono pronunciati, ribaltando la sentenza di primo grado che invece aveva sentenziato a favore del cugino Vittorio Emanuele.

“Per dieci anni abbiamo avuto i conti correnti bloccati – ricorda Amedeo (il giudice aveva condannato lui e il figlio Aimone a pagare 160mila euro a testa a Vittorio Emanuele) -, e per fortuna il tribunale aveva emesso una sospensiva rispetto ai presunti danni da pagare. Questa sentenza chiude la vertenza penale e civile”.

Amedeo d’Aosta di Savoia che ora vive a Pantelleria, in Sicilia, commenta la decisione della corte d’Appello sottolineando come “adesso posso vivere questa pace ancora più in pace. Posso curare le mie piante e scrivere il mio diario, godermi quest’isola che doveva essere un fortino di guerra e invece è un’oasi di serenità”.