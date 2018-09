SAVONA – Un ragazzo di 17 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Osiglia, in provincia di Savona. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sono stati il fratello e gli amici che erano con lui a dare l’allarme intorno alle 13 di oggi, 2 settembre, non vedendolo più il giovane risalire in superficie. Il corpo del ragazzo è stato poi trovato in fondo al lago. Inutili i tentativi di rianimazione: il giovane era già deceduto quando è stato portato a riva.

Secondo le prime ipotesi il diciassettenne sarebbe annegato probabilmente in seguito a una congestione.