Savona, positivo all’alcol test l’autista del pullman della gita dei bambini

ROMA – Era leggermente positivo il tasso alcolemico riscontrato sul conducente del pullman a noleggio che avrebbe dovuto portare in gita a Cuneo i bambini di due classi della scuola elementare De Amicis di Savona, fermato questa mattina per guida in stato di ebbrezza dalla polizia stradale.

Il valore che gli è stato trovato è di 0,34 grammi per litro, livello consentito a un normale guidatore (la soglia è 0,5), ma in un autista professionale dovrebbe essere pari a zero.

Dopo quanto accaduto a Milano la Polstrada di Savona ha implementato i controlli, come indicato anche in una riunione congiunta della scorsa settimana tra prefetto, questore e i vertici della polizia, in attuazione del protocollo stipulato con il Miur e dopo una recente circolare del capo della polizia.

Il controllo preventivo scattato così sul pullman della gita dei bimbi di Savona dapprima si è concentrato sulla parte meccanica del mezzo e poi sul conducente, un italiano. L’uomo è stato sanzionato ed ora sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia stradale. (fonte Ansa)