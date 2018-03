SAVONA – Pensavano fosse un normale cantiere, e hanno tentato il furto; solo alla fine si sono accorti che quella colpita era una caserma della Guardia di Finanza, ma ormai era troppo tardi.

Il colpo finito male è stato messo a segno a Savona. Protagonisti, tre giovani albanesi, poi arrestati. I tre, di 22, 29 e 17 anni, residenti a Taggia (Imperia), hanno tentato di rubare nella caserma Damiano Chiesa di Savona.

Uno di loro è riuscito a penetrare scavalcando il muro di cinta, il complice stava per farlo mentre il terzo uomo li aspettava fuori, alla guida di un furgone, facendo da palo e pronto per partire non appena i complici fossero tornati dal colpo.

Gli addetti impegnati nella vigilanza li hanno però scoperti. Gli attrezzi trovati sul posto (una scala, delle cesoie e una sega metallica) hanno svelato quel che stava accadendo, racconta La Stampa: