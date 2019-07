SAVONA – un uomo di 48 anni, Domenico Massari, ha sparato e ucciso la ex moglie Deborah Ballesio, 40 anni, durante una serata karaoke al ristorante del bagno “aQuario” a Savona.

L’uomo, un ex meccanico disoccupato e non un ex Carabiniere come battuto dalla agenzie in precedenza, è entrato dalla spiaggia è ha sparato tra la gente. Prima di colpire la ex ha gridato alla donna “ti ricordi di me?”. L’uomo è poi fuggito armato di pistola.

I proiettili hanno ferito altre tre persone. Tra queste c’è una bambina colpita di striscio che, dopo le cure del caso, è stata dimessa nel corso della notte. Oltre alla bimba, è stata colpita ad una gamba una donna di 62 anni che ha riportato la frattura del perone ed è stata dimessa la mattina di oggi con 30 giorni di prognosi. Un’altra donna invece, con alcune schegge nella gamba si trova ancora in osservazione al pronto soccorso e salvo complicazioni verrà dimessa in giornata.

La vittima si chiamava Deborah Ballesio, 40 anni. La donna, che è stata colpita da diversi proiettili era la animatrice della serata. Secondo alcuni testimoni, prima di sparare e fuggire l’uomo avrebbe gridato alla ex moglie “ti ricordi di me?”. Gli stessi testimoni raccontano di aver vissuto momenti di terrore quando hanno udito gli spari. Chi era più vicino ha notato perfettamente la scena ed è scappato o si è buttato a terra. Chi era in altra zona del locale in un primo momento ha confuso gli spari con l’esplosione di petardi ma in pochi secondi ha capito cosa era successo.

L’omicida avrebbe esploso più di cinque colpi di pistola. Tra la coppia ci erano stati seri problemi anche in passato. Nell’agosto del 2015 l’uomo dette fuoco al locale di lap dance ‘Follia’ di Altare, gestito dalla moglie. L’episodio era avvenuto dopo una serie di liti e molestie che gli erano costati il carcere prima di un patteggiamento a tre anni e due mesi per danneggiamenti e stalkin e il divieto di avvicinarsi alla donna.

Domenico “Mimmo” Massari è ora ricercato. Si tratta di una vera e propria caccia all’uomo dato che è armato. In Procura si terrà un vertice per pianificare indagini e ricerche.

