SAVONA – Incidente sulla autostrada A10: intorno alle 9 di venerdì mattina un pullman con a bordo 30 studenti è andato a fuoco in una galleria nel tratto tra Savona e Finale, in direzione di Albenga. Per fortuna i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo e sono riusciti a farli scendere dal mezzo.

La viabilità autostradale è andata in tilt: la A10 è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia, e tra Finale e Savona, in direzione Genova. Chiuso anche il tratto tra Altare e Savona.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’incendio è divampato mentre il pullman transitava in galleria all’altezza del km 51+200 (zona Vado Ligure-Sant’Ermete). Nel tratto tra Savona e Spotorno, informa Il Vostro Giornale, si registrano al momento 2 km di coda, con le auto bloccate all’ingresso della galleria. Nel senso opposto l’autostrada è stata chiusa tra Finale Ligure e Savona.