Savona, omicidio-suicidio: uccide la moglie e poi si toglie la vita gettandosi dalla finestra

Ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Si ipotizza un omicidio-suicidio per la tragedia avvenuta domenica pomeriggio in via Niella a Savona, dove il corpo di un 64enne è stato ritrovato nel cortile di un palazzo, mentre la moglie, 57 anni, è stata ritrovata morta in casa.

A richiamare l’attenzione dei vicini proprio il tonfo provocato dalla caduta dell’uomo. Chi si è affacciato ha visto il corpo senza vita di Antonino e ha chiamato il 112.

Chi sono i due morti

Il primo a essere trovato è stato il corpo dell’uomo, un ex agente di commercio di 64 anni: il cadavere era nel cortile interno del palazzo in cui viveva. Nell’appartamento poi la polizia ha trovato il corpo della moglie, 57 anni, impiegata in Comune.

La dinamica

Ancora non è del tutto chiara la dinamica degli eventi. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si è lanciato nel vuoto dopo aver ucciso la moglie. La coppia aveva due figli. Sembra che l’uomo, poco prima di togliersi la vita, abbia chiamato i due figli dicendo: “Ho fatto un casino, ho fatto un casino”.

Il magistrato di turno della procura di Savona ha disposto l’autopsia sui corpi. Nelle prossime ore quindi si avrà qualche informazione in più per ricostruire l’esatta dinamica.