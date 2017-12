SAVONA – Un tir ha perso una gomma che poi è precipitata dal viadotto colpendo la parte anteriore di un treno intercity con 100 passeggeri a bordo, sradicando la linea elettrica. L’incidente è avvenuto alle 13.30 sulla A10 a Savona: il conducente del camion si è fermato subito dopo in una piazzola di servizio. Il treno colpito dal pneumatico, un intercity Thello sul binario diretto a Ventimiglia, è rimasto bloccato per un’ora e mezza. Non ci sono feriti.

I passeggeri del Thello sono stati trasferiti alla stazione di Savona da dove stanno aspettando un altro treno che possa trasportarli a Ventimiglia. Sul posto sono immediatamente giunti i tecnici di Rfi, che si sono messi subito al lavoro per ripristinare l’alimentazione aerea ed effettuare i rilievi del caso sul treno colpito dallo pneumatico, scrive Il Messaggero.

L’incidente ha provocato gravi disagi alla circolazione ferroviaria, rimasta interrotta per circa un’ora e mezza, fino alle 15.10 circa: nove treni regionali hanno avuto fino a un’ora e 40 minuti di ritardo; un regionale è stato cancellato e altri quattro parzialmente cancellati nel tratto tra Savona e Albisola. Parzialmente cancellato anche il corrispondente Thello Taggia-Milano, che ha avuto partenza da Savona anziché da Taggia.