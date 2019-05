SCANDIANO (REGGIO EMILIA) – Esplosione in una piccola palazzina in località Mazzalasino a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. A causarla, una fuga di gas. E’ accaduto intorno alle 19:45 di martedì 28 maggio.

Un uomo è stato portato all’ospedale di Parma in elicottero per le gravi ustioni. Le unità cinofile di vigili del fuoco, assieme ai carabinieri, sono arrivate sul posto per verificare se ci siano altre persone sotto le macerie. Oltre all’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica. Sono in corso accertamenti per chiarire le origini della deflagrazione. (Fonte: Ansa)