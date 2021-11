Marito e moglie, novantenni, si sono suicidati lanciandosi dalla finestra della loro abitazione di Scandicci (Firenze), ieri sera intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ora stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. I due abitavano al terzo piano, in uno stabile in via De Amicis.

Scandicci, giù dal terzo piano: morti marito e moglie

Secondo quanto spiegato, al momento tutte le ipotesi sarebbero al vaglio, anche se sembra del tutto probabile un doppio suicidio. Sempre in base alle prime informazioni raccolte dai militari, la donna sarebbe stata affetta da una grave patologia. Proprio questo avrebbe scatenato il gesto.

Biglietto di addio ai figli

Nell’abitazione sarebbe stato trovato un biglietto in cui la coppia dava l’addio ai figli. Questi andavano a trovarli a casa con molta frequenza, quasi tutti i giorni. Inoltre, sempre secondo alcune ricostruzioni, i coniugi novantenni sarebbero stati visti precipitare dalla finestra da alcuni vicini.

La coppia era conosciuta in zona. “Erano due persone splendide, tutto il quartiere le conosceva, erano sempre insieme… nessuna si aspettava qualcosa del genere, forse hanno scelto di andarsene insieme anche questa volta” dicono i vicini. “Non abbiamo ancora elementi per capire cosa è successo, ma è una tragedia che colpisce tutti. Innanzitutto per l’età e per il fatto che si decida di lasciare in questo modo la propria vita. È qualcosa che ci fa riflettere e ci lascia sgomenti” ha detto Sandro Fallani, sindaco di Scandicci.