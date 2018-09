BERGAMO – Una donna di 62 anni è stata ferita a colpi di pistola questa mattina a Scanzorosciate (Bergamo), fuori da una casa di via San Pantaleone. La donna è stata raggiunta da alcuni colpi sparati da un uomo, presumibilmente l’ex marito: ora è gravissima. L’uomo è poi fuggito a bordo di una Vespa. Entrambi sono italiani.

Come riporta Il Giorno, secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato l’ex marito della donna, 53 anni di Seriate, che lavora come badante nella villa. L’aggressore, residente a Villasanta, non si era mai rassegnato alla fine della relazione e stamattina si sarebbe recato in via San Pantaleone in scooter. Qui ha tagliato gli pneumatici dell’auto dell’ex. La donna, accortasi dell’accaduto, è uscita in strada e qui avrebbe affrontato l’uomo. Ma quando si stava allontanando per rientrare in casa, l’ex marito le avrebbe sparato alle spalle diversi colpi, almeno 4 i bossoli recuperati a terra vicino all’auto.

Dopo aver esploso i colpi l’uomo è fuggito. I militari dell’Arma sono impegnati in una vasta caccia all’uomo.