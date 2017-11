SALERNO – E’ scappata con l’amante, abbandonando oltre al tetto coniugale anche i suoi quattro figli. Per questo il Tribunale di Salerno le ha tolto la potestà genitoriale. “Non è più madre” è stata la dura sentenza dei giudici del Tribunale per i minori, presidente relatore Pasquale Andria, a latere Giancarlo D’Avino e Daniela Grimaldi.

La donna, 45 anni e madre di quattro figli di cui tre in tenera età, li avrebbe lasciati per fuggire con un altro uomo, ma avrebbe continuato ad intascare gli assegni assistenziali dell’Inps per i ragazzi. Come riporta il quotidiano Il Mattino:

Il provvedimento dei giudici ha accolto, quindi, il ricorso avanzato dal padre dei ragazzini che aveva chiesto l’affido esclusivo della prole anche in considerazione del fatto che, “da quando la moglie è andata via, i bimbi vivono con lui che, senza un lavoro, si arrangia come può per dare da mangiare ai propri figli”.

Ma non è finita lì. In sede penale la donna rischia guai seri, la Procura ha infatti,